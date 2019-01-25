НА АВТОВОКЗАЛІ В ПОКОВСЬКУ НАРЯД ПОЛІЦІЇ ВИЯВИВ У ПАСАЖИРА НАРКОТИКИ

Серед речей багажу 44-річного «мандрівника» знаходився коробок з коноплею. Поліцейські вилучили наркотичну речовину та відкрили відносно правопорушника кримінальне провадження.
Увагу наряду поліції, який ніс службу на автовокзалі Покровська, привернув один з пасажирів. В ході перевірки документів та багажу 44-річного мешканця Добропілля, правоохоронці виявили коробок, в якому знаходилась наркотична речовина – конопля. Власник «наркозілля» пояснив, що зберігав наркотики для власного вживання.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка і вилучила наркотичну речовину.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Покровський відділ поліції
Донецької області