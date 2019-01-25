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МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ: В УКРАЇНІ БУДЕ ДВА ВАРІАНТИ ВИПЛАТ

25.01.2019 Новини Комментариев нет

За результатами опалювального сезону, на субсидіях готівкою залишать тільки сумлінних платників за комунальні послуги.

Мінсоцполітики тестуватиме дві моделі виплати субсидій грошима – безготівкову й готівкову.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.

При цьому в Кабміні наголосили, що після ревізії ефективності обох варіантів субсидії готівкою будуть продовжувати отримувати ті громадяни, які не матимуть проблем з боргами з оплати послуг. А тих українців, які не будуть сумлінно платити, переведуть на безготівковий розрахунок.

За його прогнозами, за результатами опалювального сезону залишаться обидві моделі виплат субсидій.

Рева нагадав, що на картку з 1 січня вже виплачуються субсидії тим громадянам, яким допомогу було призначено з 2019 року.

У березні розпочнеться виплата субсидій готівкою тим українцям, які отримали рішення про допомогу в жовтні 2018 року.

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