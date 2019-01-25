МИТНИКИ ДОНЕЧЧИНИ ЗА МИНУЛИЙ РІК ПЕРЕРАХУВАЛИ ДО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СКАРБНИЦІ МАЙЖЕ 7 МЛРД ГРН

Протягом минулого року Донецькою митницею ДФС поповнено Державний бюджет України на суму понад 6,97 млрд гривень. В цілому надходження до казни збільшились практично на 6%, або на 364 млн гривень. У розрізі основних податків лідером традиційно є ПДВ, який складає більше 94% від загальної суми митних надходжень, або 6,6 млрд гривень. На 30 млн грн зріс і щомісячний показник перерахувань митників Донеччини до загальнодержавної скарбниці.
Стабільна робота найпотужніших підприємств-виробників регіону визначала перелік бюджетофомуючих товарів по митниці впродовж 2018 року. За підсумками роботи митниці минулого року основним бюджетоформуючим товаром є вугілля — більше 46% від загальних перерахувань митних платежів у держбюджет, або понад 3,2 млрд гривень. Практично 1 млрд грн принесло казні митне оформлення промислового обладнання та транспорту. Завершують трійку лідерів феросплави – 560 млн грн перерахувань.
В рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, у 2018 році суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності удвічі більше отримали сертифікатів форми EUR.1. Так, в зоні діяльності Донецької митниці ДФС видано 3182 сертифікати, які надають відповідні преференції при експорті товарів вітчизняного походження до країн ЄС. Порівняно із аналогічним періодом 2017 року кількість виданих сертифікатів збільшилась майже у 2 рази, або на 1415.