МИРНОГРАДСЬКИЙ ШКОЛЯР — ПРИЗЕР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З 21 по 25 січня у Києві на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся очній фінальній етап ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій. Школяр із Мірнограда продемонстрував відмінні знання.
Право представляти Донецьку область на цій олімпіаді виборов учень 10 класу ЗОШ №10 Мирноградської міської ради Данило Козаков. За результатами двох турів олімпіади Данило посів абсолютне 2 місце. Ця перемога забезпечює нашій області позаквотове Додаткове місце в IV етапі ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ учнівської олімпіади з інформаційних технологій.