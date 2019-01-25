ГОРОСКОП НА 25 ЯНВАРЯ

ОВЕН
С чувством юмора, увы, сегодня ты не дружишь. За день может накопиться раздражение, которые ты постараешься выплеснуть на близкого человека. Звезды советуют: лучше сходи лишний раз в спортзал, пользы больше будет 🙂
ТЕЛЕЦ
Тебя сегодня ждет успех на всех фронтах! Саморазвитие, отношения с родителями или друзьями, а может быть, даже твоя личная жизнь – везде победа за тобой! Так что вперед и с песней 😉
БЛИЗНЕЦЫ
Идеальный день, чтобы посвятить его развлечениям и прогулкам с подружками! А лучше провести большую часть времени дома и просто посмотреть новую серию любимого сериала.
РАК
Крайне активные по энергетике сутки ждут тебя впереди! У тебя просто не останется выбора, кроме как втянуться в динамичный ритм этого дня. Включив голову и выстроив четкий план, ты сможешь вынести что-то полезное для себя.
ЛЕВ
Звезды не исключают вероятности, что на тебя сегодня посыплются золотые червонцы! Но там, где лишние деньги, там и лишние траты. Если в финансовых вопросах все стабильно, все равно не расслабляйся: будь готовой ко всякого рода неожиданностям.
ДЕВА
Звезды предупреждают: кто-то или что-то может попытаться подтолкнуть тебя к неожиданному поступку. Например, даже в романтическом плане ты можешь поступить так, как сама от себя и не ждала никогда. В общем, просто просидеть день в уголке у тебя не выйдет!
ВЕСЫ
Подобно мудрому китайскому мыслителю, ты будешь чувствовать необходимость в созерцании окружающего мира. Помни только, что мы не герои в китайской притче, а герои своей жизни. И иногда стоит не плыть не по течению, а, например, поперек него 😉
СКОРПИОН
Сегодня перед тобой могут открыться какие-то новые горизонты! Правда, чтобы разглядеть их, тебе потребуется как минимум хороший бинокль. Поэтому поменьше витай в облаках и держи руку на пульсе.
СТРЕЛЕЦ
Сегодня ты крайне дисциплинирована и собрана, чем немало удивишь своих родителей и учителей. А ты просто наметила себе новую вершину и плавненько движешься к ней. Но им этого знать не обязательно 😉
КОЗЕРОГ
Сегодня есть шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно, этим человеком окажешься ты сама! Потому что какое-то решение может удивить тебя саму до глубины души!
ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют сегодня поэкспериментировать – и чтоб от души! Вообще день будет довольно плавным, но какие-либо нововведения могут придать ему красочности и остроты. И это уже зависит только от тебя.
РЫБЫ
Прислушайся к своей интуиции – эта дама плохого тебе сегодня не посоветует. Именно она, словно луч света, осветит темные повороты дня и поможет увернуться от неприятностей. А еще есть шанс, что ты сегодня наткнешься на кого-то, кто заставит твое сердце биться чаще!