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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 СІЧНЯ

25.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1491 — відбулася битва під Заславом з татарами.
  • 1573 — битва при Мікатаґахара: Такеда Сінґен розгромив сили Токуґави Іеясу
  • 1831 — сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність
  • 1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш
  • 1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.
  • 1916 — імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської «Просвіти», її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію.
  • 1917 — на міні в Ірландському морі підірвався британській крейсер «Лаурентік», на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.
  • 1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — «Пенсильванія» (на 2200 номерів).
  • 1923 — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях.
  • 1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.
  • 1945 — Гранд Рапідс у Мічигані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.
  • 1949 — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород «Еммі».
  • 1955 — вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.
  • 1964 — у США запущений супутник «Ехо-2», який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР.
  • 1965 — Йосип Сліпий, який відсидів 18 років у радянських таборах, обраний у Ватикані кардиналом і головою Української греко-католицької церкви
  • 1981 — вдова Мао Цзедуна і колишній прем’єр-міністр Китаю Чан Чжунчжао засуджені до страти
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Арабською Республікою Єгипет.
  • 1993 — на орбітальній станції «Мир» пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.
  • 2008 — світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Ротердамського Міжнародного Кінофестивалю.

 

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