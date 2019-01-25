ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 СІЧНЯ 25.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1491 — відбулася битва під Заславом з татарами.1573 — битва при Мікатаґахара: Такеда Сінґен розгромив сили Токуґави Іеясу1831 — сейм Королівства Польського проголосив усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I. Польща на короткий час повернула собі фактичну незалежність1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.1916 — імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської «Просвіти», її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію.1917 — на міні в Ірландському морі підірвався британській крейсер «Лаурентік», на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб.1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — «Пенсильванія» (на 2200 номерів).1923 — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях.1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.1945 — Гранд Рапідс у Мічигані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.1949 — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород «Еммі».1955 — вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.1964 — у США запущений супутник «Ехо-2», який встановив супутниковий зв’язок між США та СРСР.1965 — Йосип Сліпий, який відсидів 18 років у радянських таборах, обраний у Ватикані кардиналом і головою Української греко-католицької церкви1981 — вдова Мао Цзедуна і колишній прем’єр-міністр Китаю Чан Чжунчжао засуджені до страти1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Арабською Республікою Єгипет.1993 — на орбітальній станції «Мир» пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака.2008 — світова прем’єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Ротердамського Міжнародного Кінофестивалю. Tweet Pin It Tags:25 січня, 25 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ