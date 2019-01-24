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8 УЧЕНИКОВ ОТРАВИЛИСЬ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ. ДВОЕ ДЕТЕЙ В РЕАНИМАЦИИ

24.01.2019 Новини Комментариев нет

В Киевской области из-за отравления в школьном автобусе госпитализированы 8 детей, двое из которых находятся в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По предварительным данным, автобус привез детей из окрестных сел в школу в селе Морозовка.

«Школьники по пути чувствовали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка», — говорится в сообщении.

Известно, что в медицинском учреждении находится 8 человек, двое из которых — в реанимационном отделении.

Работники полиции устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние транспортного средства.

 

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