ІМЕНИНИ 24 СІЧНЯ

Володимир — слов’янське ім’я. Деякі дослідники вказують на слов’янсько-германське походження імені Володимир. Частка «світ» ріднить це ім’я з такими готськими іменами, як Валамир, Видимир.
Микола — ім’я Микола складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».