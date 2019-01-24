ЯКЩО У ФОРМІ № 1ДФ ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКУ

|Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі – форма № 1 ДФ) у строки, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) для податкового кварталу, до контролюючого органу за місцем свого розташування у разі нарахування (виплат) сумм зазначених доходів
(платнику податку податковим агентом) протягом звітного періоду (пп. «б» п.176.2 ст.176 ПКУ).
Форма № 1 ДФ подається до контролюючого органу за місцезнаходженням податкового агента – юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи – податкового агента протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом.
У графі 4а «Сума нарахованого податку» розділу I форми № 1 ДФ відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.
У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого до бюджету податку.
У разі виявлення помилок, що містяться у раніше поданій формі, уточнююча форма № 1 ДФ подається після встановленого законодавством терміну як за звітний, так і за попередні періоди на підставі інформації з попередньо поданої форми і містить дані лише за рядками й реквізитами, що уточнюються. Для цього потрібно виключити помилкову інформацію та ввести достовірну, тобто повністю заповнити два рядки: в першому рядку в графі 9 зазначається «1» — рядок на виключення, а в другому «0» — рядок на внесення.
Таким чином, податковий агент повинен виправити помилку, допущену у попередньому кварталі, та подати уточнюючу форму № 1ДФ, при цьому якщо у формі за відповідний квартал недостовірно відображено нарахований дохід та/або податкові зобов’язання (зазначено суму більшу або меншу, ніж нараховано), у разі самостійного виявлення такого порушення платником (податковим агентом) застосовується штраф у розмірі 510 грн (1020 грн за повторне порушення).
Покровсько-Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області