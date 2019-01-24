У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОЙШОВ СЕМІНАР З ОРІЄНТАЦІЇ НА СЛУЖБУ В ЗСУ

23 січня 2019 року Покровським міським центром зайнятості Донецької області відбувся інформаційний семінар з орієнтації на службу в ЗСУ. На захід завітав начальник пункту управління батальону зв’язку Малигін Костянтин. У заході взяли участь 15 осіб, які перебувають на обліку у Покровському центрі зайнятості.
«Служба за контрактом є гарною альтернативою зайнятості безробітних», — розпочав захід директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов.
Константин Малигін розповів, що сьогодні, як ніколи, актуальними є проблеми безробіття і популяризації контрактної служби в Збройних Силах України. Учасників зустрічі ознайомили з актуальними вакансіями «водій категорії С» та «зв’язківець», з рівнем заробітної плати та перевагами зарахування на контрактну службу.
Необхідно зауважити, що держава гарантує військовослужбовцям гідне матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.