УКРАЇНСЬКИМ МІСТАМ ЗАБОРОНИЛИ КЛАСТИ ГРОШІ НА ДЕПОЗИТИ

Міністерство фінансів заборонило містам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках, повідомляє Економічна правда.
Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.
«Кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, що не працюють на жителів місцевих громад (у вигляді підтримки, заходів, надання більш якісних послуг), зате накопичуються і вилучаються на тривалий час бюджетного процесу», — аргументує міністерство мотивацію заборони.
Цей проект постанови позбавляє міста можливості отримувати додаткові надходження до місцевих бюджетів у вигляді відсотків з розміщених депозитів. При цьому є можливість вкладати ці кошти в цінні папери, говориться в супровідних документах до проекту постанови.
За даними Державної казначейської служби, з початку 2018 року місцеві бюджети розмістили на банківських депозитах 18 млрд грн коштів загального фонду, і майже 8 млрд грн спецфонду. Ставка по депозитах становила 9-10%.
Багатомільярдні залишки коштів місцевих бюджетів на банківських рахунках завжди викликали критику як з боку уряду в цілому, так і міністерства фінансів зокрема.