Актуально:

ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ СТЯГНЕННЯ З ПЕРЕВІЗНИКІВ 100 ТИС ГРН ЗА КОРИСТУВАННЯ АВТОШЛЯХАМИ

24.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування має для держави пріоритетне значення, оскільки якісний стан дорожнього покриття безпосередньо впливає на безпечність руху та перебуває у прямій залежності із кількістю дорожньо-транспортних пригод, в тому числі зі смертельними наслідками.

З метою захисту інтересів держави у сфері користування автошляхами Волноваською місцевою прокуратурою вивчено  матеріали, складені   Управлінням  Державної служби з безпеки на транспорті України, щодо невнесення плати за проїзд дорогами загальнодержавного значення з боку суб’єктів, які здійснюють перевезення  великоваговими транспортними засобами.

За вказаними фактами прокуратурою до господарських судів Донецької області та м. Києва  спрямовано 2 позови про стягнення до державного бюджету 100 тис грн.

Робота на вказаному напрямку триває.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"