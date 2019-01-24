ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ СТЯГНЕННЯ З ПЕРЕВІЗНИКІВ 100 ТИС ГРН ЗА КОРИСТУВАННЯ АВТОШЛЯХАМИ

Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування має для держави пріоритетне значення, оскільки якісний стан дорожнього покриття безпосередньо впливає на безпечність руху та перебуває у прямій залежності із кількістю дорожньо-транспортних пригод, в тому числі зі смертельними наслідками.
З метою захисту інтересів держави у сфері користування автошляхами Волноваською місцевою прокуратурою вивчено матеріали, складені Управлінням Державної служби з безпеки на транспорті України, щодо невнесення плати за проїзд дорогами загальнодержавного значення з боку суб’єктів, які здійснюють перевезення великоваговими транспортними засобами.
За вказаними фактами прокуратурою до господарських судів Донецької області та м. Києва спрямовано 2 позови про стягнення до державного бюджету 100 тис грн.
Робота на вказаному напрямку триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області