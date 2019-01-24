ПОЛІЦІЯ ВИКРИЛА ПОСАДОВЦЯ ГЛАВКУ ДЕРЖПРАЦІ ДОНЕЧЧИНИ В ОТРИМАННІ ПАСПОРТА РФ ТА ПІДРОБЦІ ДОКУМЕНТІВ НА ПОСАДУ

Крім того, його викрито у систематичних поборах, зокрема – в одержанні неправомірної вигоди у півмільйона гривень. За всіма цими фактами слідчі кваліфікували дії зловмисника за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом групи прокурорів Генеральної прокуратури України за матеріалами ГУ БКОЗ Служби безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області у систематичному вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Зокрема, у серпні 2018 року правоохоронці здійснили спецоперацію з документування злочинних дій посадовця. В рамках спецоперації зловмисника затримали після одержання ним чергового «траншу» у розмірі 500 тисяч гривень.
Під час подальшого розслідування слідчі ГСУ встановили, що на початку осені 2015 року чоловік відвідав територію тимчасово окупованого півострова Крим. Там він отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Візит до Криму відбувся за кілька місяців до призначення чоловіка на керівну посаду. Разом з ним тоді їздила громадянка, яка на даний час виконує обов’язки начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області.
Згодом, вже перебуваючи у громадянстві країни-агресора, зловмисник підробив документи, що подаються для призначення на посаду в органах державної влади України.
23 січня слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції України повідомили зловмиснику про підозру за вказаним фактом. Зараз тривають заходи щодо обрання запобіжного заходу.
Головне слідче управління Національної поліції України