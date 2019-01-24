НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЮДВ ПОДВЕРГЛАСЬ ОБСТРЕЛУ

23 января сотрудники Ясиноватского участка Донецкого РПУ обнаружили на территории насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода четыре воронки от разорвавшихся боеприпасов.
Напомним, от этой насосной станции, которая находится в «серой» зоне между селами Крутая Балка и Васильевка, вода из канала Северский Донец-Донбасс подается на четыре фильтровальных станции:
Карловскую, которая обеспечивает водоснабжение следующих населенных пунктов: города — Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа — Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села — Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка;
Великоанадольскую, обеспечивающую водоснабжение следующих населенных пунктов: города — Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села — Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное;
Старокрымские № 1 и №2: Мариуполь, Сартана, Старый Крым.