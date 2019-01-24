МАЙЖЕ 700 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ОТРИМАЛИ З БЮДЖЕТУ ПЛАТНИКИ ПДВ ДОНЕЧЧИНИ

За інформацією управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Донецькій області за 12 місяців 2018 року платниками Донецького регіону заявлено до відшкодування суму ПДВ в розмірі 941 млн гривень.
Із загальної суми заявок 92% припадає на підприємства, що здійснюють експорт власної продукції, серед якої сталеві заготовки, листове скло, скріплювальні вироби, органічні основні хімічні речовини власного виробництва, видобуті суміши вогнетривких глин та інше.
Торік вже повернуто з бюджету 697,9 млн грн ПДВ в терміни, визначені Податковим кодексом України (в межах 60 днів).
У той же час фіскальною службою області здійснюється контрольно-перевірочна робота з упередження безпідставного відшкодування суми ПДВ, за результатами якої не допущені збитки бюджету в розмірі 151,9 млн гривень.
Нагадаємо, що завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ всі етапи відшкодування платники податків тепер можуть відслідкувати в режимі он-лайн. Повна інформація щодо обсягів відшкодування ПДВ міститься як на офіційному сайті Міністерства фінансів України (за посиланням www.minfin.gov.ua), так і на офіційному сайті Державного казначейства України (за посиланням www.treasury.gov.ua). Таким чином, процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично.