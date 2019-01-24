ГОРОСКОП НА 24 ЯНВАРЯ

Овен
Звезды советуют Овнам решительно действовать уже сейчас. Ведь в недалеком будущем можно жалеть, что потеряли свой шанс. Не упустите свое счастье. Сделайте сегодня то, на что давно не решались.
Телец
Сегодня ждите новых знакомств, которые изменят вашу жизнь. Не закрывайтесь от мира, а наоборот — делитесь впечатлениями с близкими людьми. Они помогут решить проблемы.
Близнецы
Близнецам звезды советуют составить четкий план действий на сегодня. Иначе вы рискуете запутаться в различных делах. Ваше терпение и уверенность принесут неплохую прибыль.
Рак
Отчужденность Раков ранит близких людей. Безосновательные скандалы стали частыми гостями в вашем доме. Родные не заслуживают, чтобы на них выбрасывали негативную энергетику.
Лев
Если вы сомневаетесь, не спешите сегодня тратить средства на крупные покупки. Львам стоит откладывать деньги, ведь очень скоро они могут понадобиться.
Дева
Звезды рекомендуют Девам не забывать об отдыхе. Стресс на работе ухудшит ваше физическое состояние. Абстрагируйтесь от всех проблем и нареканий и насладитесь приятным вечером в кругу родных.
Весы
Сегодня Весам стоит собраться силами и обратить внимание на эффективность работы. Добросовестно выполняйте профессиональные обязанности. И облака, что долгое время сгущались над вами, обещают наконец рассеяться.
Скорпион
Скорпионов ждет прилив положительных эмоций. Не отвлекайтесь от важных дел, сконцентрируйте свое внимание на работе. И в конце вечера вас ждет приятный сюрприз.
Стрелец
Звезды обещают Стрельцам успех в личной жизни. Обратите внимание на вторую половинку, ведь сегодня ваш партнер настроен на романтику. Посвятите вечер любимому человеку. Результат будет лучше, чем вы думаете.
Козерог
Сегодня прекрасная возможность навести порядок в важных делах. Картинка будущего, которую вы себе нарисовали, станет реальностью. Попробуйте разнообразить свой досуг.
Водолей
Водолеям не стоит забывать об отдыхе в одиночестве. Рабочий день отнимет у вас много энергии, поэтому стоит ее восстановить. Резких изменений в здоровье звезды не прогнозируют, однако при появлении симптомов обратитесь к врачу.
Рыбы
Сегодня пришло время перемен. Звезды обещают Рыбам прилив положительной энергии, что зарядит вас на целый день. Отправьтесь со второй половинкой в путешествие, которое будет пронизано ощущением гармонии и стабильности.