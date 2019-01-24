ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 СІЧНЯ 24.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1848 — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою».1895 — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).1918 — у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.1935 — в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія баночного пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера» («Krueger Cream Ale»).1944 — почалася Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ.1976 — сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.1984 — у США в продажу по ціні 2495 доларів за штуку з’явились перші комп’ютери «Макінтош».1986 — американський космічний апарат «Вояджер-2» став першим штучним об’єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.1992 — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.2010 — фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Камерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії. Tweet Pin It Tags:24 січня, 24 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ