ГОРОСКОП НА 23 ЯНВАРЯ

Овен
Поговорите с близкими о планах на следующий месяц. Вас ожидает множество сюрпризов.
Телец
Настала пора разрешить свои финансовые вопросы. Вскоре ваши договоренности с другими людьми могут сорваться, что вызовет дополнительные трудности.
Близнецы
У Близнецов период нового периода в развитии отношений. Вы будете полны планов и энергии. Дерзайте!
Рак
Возникнут непредвиденные препятствия. Помощь придет с неожиданной стороны.
Лев
Избегайте споров, они разрешаться не в вашу сторону. Вскоре остро станет вопрос выбора, постарайтесь взвесить все «за» и «против». Иначе только усугубите ситуацию.
Дева
Работа откроет для вас новые возможности. Но возьмите себе за правило не торопить события.
Весы
Не смотря на холодное время года, в вашей душе поселиться весна — вы будете витать в облаках. Но не дайте себя обмануть.
Скорпион
Успех напрямую будет зависеть от вашего умения вести переговоры. Не поддавайтесь на провокации и держитесь заданного курса.
Стрелец
Возьмите инициативу в свои руки на любовном фронте. Вам потребуется приложить немного усилий, чтобы достигнуть желаемого.
Козерог
Посвятите день отдыху и творчеству. Не планируйте ничего важного.
Водолей
Посвятите день решению сложных задач — не уступайте и будьте внимательны.
Рыбы
Свяжитесь со старыми друзьями — они помогут вам в желаемых начинаниях. Сейчас самое главное — не сдаваться.