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ГОРОСКОП НА 23 ЯНВАРЯ

23.01.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Поговорите с близкими о планах на следующий месяц. Вас ожидает множество сюрпризов.

Телец

Настала пора разрешить свои финансовые вопросы. Вскоре ваши договоренности с другими людьми могут сорваться, что вызовет дополнительные трудности.

Близнецы

У Близнецов период нового периода в развитии отношений. Вы будете полны планов и энергии. Дерзайте!

Рак

Возникнут непредвиденные препятствия. Помощь придет с неожиданной стороны.

Лев

Избегайте споров, они разрешаться не в вашу сторону. Вскоре остро станет вопрос выбора, постарайтесь взвесить все «за» и «против». Иначе только усугубите ситуацию.

Дева

Работа откроет для вас новые возможности. Но возьмите себе за правило не торопить события.

Весы

Не смотря на холодное время года, в вашей душе поселиться весна — вы будете витать в облаках. Но не дайте себя обмануть.

Скорпион

Успех напрямую будет зависеть от вашего умения вести переговоры. Не поддавайтесь на провокации и держитесь заданного курса.

Стрелец

Возьмите инициативу в свои руки на любовном фронте. Вам потребуется приложить немного усилий, чтобы достигнуть желаемого.

Козерог

Посвятите день отдыху и творчеству. Не планируйте ничего важного.

Водолей

Посвятите день решению сложных задач — не уступайте и будьте внимательны.

Рыбы

Свяжитесь со старыми друзьями — они помогут вам в желаемых начинаниях. Сейчас самое главное — не сдаваться.

 

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