В РЕЗУЛЬТАТІ ВОРОЖОГО ОБСТРІЛУ ПОРАНЕНО ПІРОТЕХНІКА ДСНС

22 січня особовим складом групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно – рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області здійснювалися роботи з обстеження та очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт на ГРС Мар’їнка – Красногорівка. Приблизно о 14:00 група піротехнічних робіт ДСНС потрапила під ворожий стрілковий обстріл, в результаті якого один із співробітників ДСНС отримав наскрізне поранення в області правого стегна, загрози життю немає.
Негайно були розпочаті заходи щодо евакуації особового складу з «сірої зони». О 14:55 поранений піротехнік був переданий працівникам швидкої медичної допомоги. Наразі чоловік 1989 р.н. госпіталізований до МЛ м. Курахове, де йому була надана необхідна медична допомога. Для подальшого обстеження та лікування пораненого передано співробітникам воєнного госпіталю № 66 м. Покровськ.
ГУ ДСНС України у Донецькій області