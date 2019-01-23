ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 СІЧНЯ 23.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1482 — у Болоньї (Італія) була вперше надрукована священна єврейська книга Тора.1556 — у китайській провінції Шенсі стався землетрус, який вважається найбільшим за кількістю жертв — загинуло близько 830 тисяч людей.1579 — підписана Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії.1593 — почалася польсько-козацька битва під П’яткою.1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.1964 — у Медичному центрі університету штату Місісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В’єтнамом.2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка. Tweet Pin It Tags:23 січня, 23 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ