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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 СІЧНЯ

23.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1482 — у Болоньї (Італія) була вперше надрукована священна єврейська книга Тора.
  • 1556 — у китайській провінції Шенсі стався землетрус, який вважається найбільшим за кількістю жертв — загинуло близько 830 тисяч людей.
  • 1579 — підписана Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії.
  • 1593 — почалася польсько-козацька битва під П’яткою.
  • 1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
  • 1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
  • 1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.
  • 1964 — у Медичному центрі університету штату Місісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
  • 1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В’єтнамом.
  • 2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
  • 2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
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