У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУДЕТЬСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНІЗАЦІЯ ДОНБАСУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

24 січня у Покровську відбудеться засідання «круглого столу» на тему «Українізація Донбасу: від теорії до практики» за участі директора Українського інституту національної пам’яті Володимира Вятровича. Про це повідомляє прес-служба Покровської міської ради.
Засідання відбудеться о 15.00 у приміщенні центральної міської бібліотеки ім. Т. Шевченка.
Участь у «круглому столі» візьмуть представники влади та громадських організацій, науковці, викладачі середніх та вищих навчальних закладів, митці та журналісти.
Мета заходу: обговорити результати декомунізації Донбасу, процес українізації громадського простору та запропонувати наступні кроки, зокрема, визначити пріоритетний перелік історичних постатей, видатних людей краю, вагомі історичні дати, що їх слід нанести на культурну мапу Донбасу. Які нові формати і важелі впливу та заохочення можна використати для більшого розвитку української мови і культури на Донбасі.
В рамках заходу відбудеться покладання квітів до пам’ятника М.Д. Леонтовичу. Далі учасники круглого столу сфотографуються біля скульптурної композиції «Сухарниця Леонтовича». Потім у бібліотеці розпочнеться засідання «круглого столу».
Серед учасників:
— Володимир В’ятрович — директор Українського інституту національної пам’яті;
— Євген Шаповалов — голова Донецького обласного товариства імені Олекси Тихого;
— Альвідас Медалінскас — політолог, колишній голова комітету закордонних справ Парламенту Литви;
— Максим Віхров — автор книги «Дикий Схід. Нарис історії та сьогодення Донбасу»;
— Ігор Каретніков – представник Українського інституту національної пам’яті, автор виставки «Донбас»: переPROчитання образу»;
— Володимир Березін — правозахисник, керівник екологічного центру «Бахмат»;
— Олег Короташ — поет, учасник АТО.