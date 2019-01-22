ПІДСУМКИ ДЕКЛАРАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ -2018

|За підсумками кампанії декларування громадянами та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, подано понад 7 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2017 рік, що майже на 2,9 тис. декларацій більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила начальник Покровсько – Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області Алла Єльникова.
Загальна сума задекларованого громадянами доходу становить 460,5 млн.грн, що на 366,3 млн. грн більше, ніж минулого року.
Сума податку на доходи фізичних осіб, визначена громадянами до сплати у 2018 році, становить 5,7 млн. гривень. Сума військового збору до сплати складає майже 1,0 млн. гривень.
Дохід понад 1,0 млн грн задекларували 11 громадян. Загальна сума задекларованого ними оподатковуваного доходу складає 320,7 млн. гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб до сплати складає 0,6 млн. гривень.
Податкову знижку задекларували 487 громадян. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 0,7 млн. гривень.
Покровсько-Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області