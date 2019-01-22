Дні вже збільшуються у часі, хоча при цьому міцнішають і морози. Вважається, що, якою буде погода 22 січня, таким буде і вересень.
У де нь Євстратія і Філіпа селяни починали господарські роботи, і в цей час затяжні січневі гуляння завершувалися. Звичайно ж, до 22 січня накопичувалося досить багато справ, а тому, селяни починали приводити в порядок двір, будинок, господарські будівлі, прали білизну, заготовляли дрова, готували їжу. Це був самий звичайний трудовий день, з яким було пов’язано безліч прикмет.
Люди вірили, що 22 січня у банника (банного духа) можна отримати шапку-невидимку. Для цього потрібно зайти в баню останнім і покласти свій хрестик під підошву лівого чобота. Сідають до стіни обличчям і від душі проклинають усе на світі. Після цього, згідно з віруваннями, з’явиться дідок, який протягне шапку. До речі, можна заздалегідь просто знайти таку шапку — вважається, що іноді банний дух залишає її для добрих людей.
Народні прикмети на 22 січня
- Якщо день на Пилипа ясний, значить, рік буде урожайним і благополучним
- Якщо ворони і галки 22 січня сидять на верхівках дерев, то морози, по цій прикметі, скоро посиляться
- Якщо людина народилася в день Пилипа, то він буде хорошим миротворцем. Також в якості оберега йому рекомендується носити алмаз
- В цей день випускають домашню худобу на подвір’я, і якщо вона не занадто довго затримується на вулиці, а прагне якнайшвидше повернутися до хліва — чекай похолодання
- Ясна погода на Євстратія — до хорошого врожаю
- Треба обов’язково сходити в лазню 22 січня, щоб «змити з себе Святки» — всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи
- Якщо ворони і галки сидять на снігу — прикмета до того, що можна чекати потепління. Якщо ж вони збираються на верхівках дерев — скоро похолодає
- Якщо кішка 22 січня залазить на піч — це віщує морози. Якщо лежить догори черевом — чекай відлиги. Якщо ж кішка точить кігті об дерев’яні предмети — будуть сильні вітри. Багато спить — до швидких теплим погодам. П’є багато води — чекай негоди.
- Якщо собака спить 22 січня, згорнувшись в клубок — буде похолодання
- Якщо 22 січня на ніч залишити в лазні кішку, закутану в пелюшку, після чого втекти і тричі перехреститися, то на ранок з’явиться нерозмінний карбованець.