ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ СОБОРНОСТІ ВІД КОМАНДУВАЧА ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ!

Шановні бойові друзі! Вітаю Вас з важливим державним святом — Днем Соборності України!
День Соборності України увійшов до національного календаря як визначне державне свято, яке символізує столітнє прагнення до об’єднання українського народу, неподільність українських земель і втілення його мрії про незалежність.
Соборність не лише спільна територія. Це й духовна єдність, спільні цінності. Це велика міцна родина всіх громадян України.
Зичу вам незламності в поглядах, натхненної невтомності в праці та захисті нашої Держави. Твердо вірю у незворотність нашої перемоги. Злагоди вам усім, добробуту в родинах та вселенського Божого благословення. Спільною силою до перемоги!
Зі святом!
Слава Україні!