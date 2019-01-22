ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ ШАХРАЙКУ, ЯКА ОШУКУВАЛА ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Представляючись працівником поштового відділення, 39-річна мешканка Мирнограду роздавала пенсіонерам Донеччини «соціальні виплати» сувенірними купюрами, а решту від них отримувала реальними грошима. Завдяки пильності мешканців Дружківки зловмисницю було затримано.
Затриманою виявилась жителька Мирнограду 1979 року народження, яка три місяці тому звільнилась з місць позбавлення волі, де відбувала покарання за аналогічний злочин. На цей раз жертвами шахрайки були здебільшого літні люди, які вірили в те, що жінка принесла «додаткову грошову допомогу від держави». Лише коли незнайомка залишала оселі своїх жертв, люди роздивлялися залишені нею гроші і помічали, що вони не є справжніми.
Зловмисницю затримали у Дружківці прямо на місці скоєння злочину. Під час проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що географія «діяльності» зловмисниці була значно ширшою. Від рук аферистки постраждали не тільки пенсіонери Дружківки, а й Селидового та Новогродівки.
За всіма фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Жінку затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські перевіряють затриману на причетність до скоєння аналогічних шахрайств.
Покровський відділ поліції
Донецької області