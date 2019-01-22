ЗАМІСТЬ БАЖАНИХ РЕЧЕЙ – ВТРАЧЕНІ КОШТИ

Мешканка Покровська замовила сукню, а жителька Авдіївки – пальто. Обидві жінки розрахувалися із продавцями, однак ті виявились звичайними шахраями. Правоохоронці встановлюють осіб зловмисників.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 42-річна місцева мешканка, яка поскаржилась на те, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима. З’ясувалось, що кілька днів тому потерпіла замовила на одному з інтернет-сайтів сукню, перерахувала за неї кошти жінці, яка пообіцяла відразу ж відправити товар та й досі цього не зробила. «Оголошення одразу зникло з сайту, а на телефонні дзвінки продавчиня не відповідає»,- розповіла в поліції покровчанка.
Аналогічний випадок зареєстрували правоохоронці Авдіївки. Так, знайшовши на сайті оголошення з пропозицією купити пальто із значною знижкою, місцева мешканка вирішила його придбати. Для цього жінка зв’язалась із продавцем, перерахувала в якості передплати 1 тисячу 100 гривень і почала чекати на номер декларації замовлення. Наступного дня «постачальник» повідомив, що даної суми недостатньо для відправки. Запідозривши щось недобре, потерпіла сказала, що хоче відмовитись від замовлення і попросила продавця повернути її гроші, однак після цієї розмови останній зовсім перестав виходити на зв’язок. Після цього мешканка Авдіївки прийшла із заявою до поліції.
За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст..190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Поліцейські нагадують: не поспішайте розраховуватись за товар із неперевіреними продавцями з інтернету. Краще відправляйте гроші вже після отримання замовлення та перевірки його на цілісність та відповідність вашим очікуванням.
Покровський відділ поліції
Донецької області