ГОРОСКОП НА 22 ЯНВАРЯ

Овен
Вторник для Овна станет первым днем в году, который подарит несколько возможностей реализовать свою мечту. Не упускайте шанс, который выпадет на работе. Даже если на первый взгляд он покажется вам бесперспективным. Сейчас главное – показать ваши способности.
Телец
Тельцам нужно сосредоточиться на своих взаимоотношениях с близкими и семьей. Много времени уделяете работе, и совсем ничего не остается для родных. Постарайтесь вечер вторника провести в кругу близких.
Близнецы
У Близнецов наступает период затишья. Не пугайтесь, если все проблемы улягутся, конфликты забудутся, а недоброжелатели пойдут на контакт. Звезды говорят, что вы можете на этой неделе решить давние проблемы. От вас требуется только холодный рассудок и ясный ум.
Рак
Обратите внимание на свое самочувствие. Если организм уже дал первые признаки недуга, то не откладывайте визит к врачу на потом. Если чувствуете себя хорошо, то примите все необходимые меры, чтобы не допустить простуды или гриппа.
Лев
Сконцентрируйтесь на своих желаниях. Если чувствуете, что вам необходим отдых, — возьмите отпуск. Если понимаете, что можете больше, — проявите инициативу. Вторник пойдет на пользу, если будете действовать.
Дева
Деве необходимо навести порядок и дома, и у себя в голове. Сделать полную ревизию гардероба. Вы так давно задумывались над тем, чтобы не собирать то, что не несет никакой ценности для вас. Самое время приступить! Уже на следующий день вы заметно воспрянете духом и возьметесь за новые дела.
Весы
Не ведитесь на поводу у своих комплексов. Наступает период меланхолии, когда не захочется выходить из дома и выполнять работу. Однако постарайтесь не запускать себя, чтобы вовремя выйти из этого периода с новыми силами.
Скорпион
Не будьте так жестоки по отношению к своим оппонентам. 22 января важно пойти на компромисс. Общее решение будет намного разумнее, нежели перетягивание одеяла на себя.
Стрелец
Стрельцов сегодня могут обмануть. Чтобы этого избежать, будьте бдительны касательно новых предложений. Не поленитесь проверить новую информацию, которую вам предоставляют. Если же есть сомнения — смело отказывайтесь.
Козерог
У Козерогов тишь да гладь. Но стоит вам только затронуть тему старых обид или нерешенных вопросов — грядет конфликт. Решите сами, как хотите провести этот день: в покое или громком выяснении отношений.
Водолей
Пора взяться за работу. Не бойтесь принимать неожиданные для себя решения и идти на риск. 22 января все обречено на успех. Однако, ничего не отдавая, ничего и не получите. Помогите тому, кто нуждается в помощи, и получите во много раз больше.
Рыбы
Рыбам следует уделить внимание любимому человеку. Вас поглотила работа, а о личном пришлось совсем забыть. Однако еще не поздно уделить свое внимание второй половинке. Это станет новым этапом для ваших отношений.