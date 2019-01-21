22 січня у Покровську відбудеться святкування Дня Соборності України. У рамках заходу заплановано проведення:
11.00 – історична година «Вільна Україна на всі часи» (центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка).
12.00 – історичний екскурс «На шляху до єдності» до 100-річчя підписання Акту Злуки (КЗ «Покровський історичний музей»).
13.00 – покладання квітів до пам’ятного знаку Т.Г.Шевченка (пл.Шибанкова).
14.00 – міський фестиваль літературно-музичних композицій «Свобода, вільна моя Україна» (Центр творчості та дозвілля)
Прес-служба Покровської міської ради