УМЕР ЛЕВ, ВЫВЕЗЕННЫЙ ИЗ ПОКРОВСКОГО ЗООПАРКА

Один из десяти хищников, которых привезли из Покровского приюта для животных в Васильевский центр реабилитации животных, лев Гера, к сожалению умер. Напомним, что двух львов и одного медведя из Покровска Донецкой области привезли 9 января, они живы. 18 января привезли еще пять медведей и двух львов, в том числе и Геру, сообщается на сайте IZ.
-Сегодня в 11-11.30 закончилось вскрытие и по результатам и выводам ветеринарной судмедэкспертизы животное умерло вследствие полного обезвоживания и истощения, отказали внутренние орган, — сообщил «Индустриалке» владелец Васильевского центра Александр Пылышенко. — Это молодой лев, ему было два с половиной года.
Хозяин этих животных в последнее время кормил хищников пшеницей. Львы хотели есть и пытались грызть какие-то старые остатки костей. Эти кости и заблокировали работу кишечника. Кишечник был порезан громадным количеством неперевариваемых костей. А отсутствие нормальной еды не дало возможности к существованию. Когда льва привезли к нам, ему дали небольшое количество еды. Он попробовал есть. Но у него это не очень получалось, он ел и рвал. Желудок не воспринимал еду. Животное умерло от болевого шока. То есть, полное истощение, полное обезвоживание, отсутствие еды. Плюс совершенно инородные вещи, которые животное ело, привели к такому финалу.
-А как остальные животные из Покровска?
-Боюсь уже что-либо говорить. Но эти несколько дней все едят и нормально ходят в туалет. Лев и львица, которые привезли 9 января, уже набрали килограмм по 15.
-Эти хищники у вас на временной передержке?
-Да, до решения суда. Мы подписали с их собственником Игорем Падалко договор добровольной передачи. В лучшем случае животные будут конфискованы и дальше будет рассматриваться их судьба, куда их передадут — в государственные питомники или вообще за рубеж.
-Животных в таком состоянии вам когда-нибудь передавали?
-Никогда.