«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ВВОДИТЬ НОВІ ЦІНИ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У ПАСАЖИРСЬКИХ ПОТЯГАХ

Уже невдовзі комплект постільної білизни у вагонах класу СВ та в міжнародних поїздах обійдеться у 60 гривень, у купейних і плацкартних вагонах — 50 гривень. Про це повідомляє ЦТС, посилаючись на офіційну відповідь відомства.
До цього єдина ціна за користування комплектом білизни УЗ становила 30 гривень.
Зросте також єдина ціна на чай, каву або пляшку води (об’ємом 0,5 л) у поїзді — за це доведеться віддати 10 гривень.
Як пояснили підвищення в «Укрзалізниці», це вимушений крок «через різке зростання вартості матеріалів, палива, електроенергії, що впливають на собівартість послуг».
Крім того, в компанії додали: ціна постільної білизни все одно залишається нижчою, ніж в інших країнах.
Також цього року в «Укрзалізниці» запланували у два етапи підвищити ще й тарифи на пасажирські перевезення внутріншнього сполучення (всередині країни). Загалом ціна на квитки зросте на 25,4%.