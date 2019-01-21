ОСОБЛИВА УВАГА ЩОДО ПІДТРИМКИ ЗАХИСНИКІВ ЗБОКУ ДЕРЖАВИ

У Краматорську відбулася зустріч Командувача об’єднаних Сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва з Міністром України у справах ветеранів Іриною Фріз.
Під час зустрічі, серед іншого, сторони приділили особливу увагу вдосконаленню вирішення механізму надання статусу Учасника бойових дій членам добровольчих батальйонів та більш ефективної медико-психологічної реабілітації учасників АТО та ООС.
Добровольці, ризикуючи власним життям і здоров’ям, боронили нашу країну, отже ми маємо усіляко їх підтримувати і сприяти у вирішенні даного питання, — зазначив Сергій Наєв.
Командувач об генерал-лейтенант Сергій Наєв запропонував розробити нові механізми щодо надання статусу добровольцям, зокрема, використовуючи свідчення військовослужбовців щодо учасників добровольчих батальйонів, котрі не вступили до лав ЗС України чи інших військових формувань.
Важливим свідченням турботи й уваги до українських захисників є сприяння їх ефективній медико-психологічній реабілітації, переконані учасники зустрічі, тому даному питанню Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв і Міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз й у подальшому приділятимуть посилену увагу, зокрема, завдяки збільшенню кількості медичних установ та організацій для надання необхідних послуг та оптимізації роботи вже задіяних, а також збільшення квоти у медичних установах для реабілітації учасників бойових дій.