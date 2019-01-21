ДСНС ЗАКЛИКАЄ ГРОМАДЯН НЕ ВИХОДИТИ НА КРИГУ!

Щойно на водоймах України формується льодовий покрив, як замерзлі водойми масово атакують любителі зимової риболовлі. У гонитві за кожною рибиною вони дуже часто нехтують власною безпекою, тим самим провокуючи надзвичайну подію.
Попередити рибалок про ризики перебування на льоду, на водойми приходять і рятувальники ДСНС.
Щодня фахівці Служби порятунку відвідують замерзлі річки та озера, де спілкуються з громадянами про правила безпеки.
У свою чергу, співробітники 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління у Донецькій області провели профілактичні бесіди з громадянами, які рибалили на водоймах у м. Слов’янськ. Аби небезпечне захоплення було приємним та не закінчилося трагедією, рятувальники закликали рибалок дбати про безпеку і знати правила поведінки на льоду. Під час заходу усім присутнім рибалкам було вручено інформаційні листівки, в яких зазначені правила безпеки під час виходу на кригу.
Загалом, профілактична робота проходить у всіх регіонах України та буде тривати і надалі, аби запобігти нещасним випадкам на водаймах у зимовий період.
Шановні громадяни!
З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей.
Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.
Пам’ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!