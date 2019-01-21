19 января в Курахово прошел чемпионат Донецкой области по кикбоксингу WAKO.
Как сообщил глава федерации «Кикбоксинг бокс плюс» Евгений Андрусенко, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 13 городов области.
Мирноград представили 12 спортсменов федерации «Кикбоксинг бокс плюс», которые тренируются при поддержке и на базе ВГСО-10.
Семеро представителей федерации заняли призовые места: Поплавский Илья — 2 место, лайт контакт (32кг), Розганюк Кира — 2 место, лайт контакт (20 кг), Хмеленко Александр — 2 место, лайт контакт (40 кг), Пилипенко Сергей — 3 место, лайт контакт (63 кг), Егунов Дмитрий — 2 место, лайт контакт (63 кг), Ломакин Никита — 3 место, лайт контакт (69 кг), Курбанов Илья — 2 место, лоу кик (63 кг).