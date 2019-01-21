ВЕРХОВНИЙ СУД ПІДТРИМАВ ПОЗИЦІЮ ПРОКУРАТУРИ

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду залишено без змін постанову Донецького апеляційного господарського суду, якою підтримано позовні вимоги керівника Слов’янської місцевої прокуратури щодо повернення державі із незаконного користування земельної ділянки площею 616 га вартістю 16 895 тис грн.
У квітні 2017 року керівник Слов’янської місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Донецької області в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України та Відокремленого структурного підрозділу «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету» з позовною заявою про звільнення належної учбовому закладу земельної ділянки, яку орендар – фізична особа-підприємець використовує з лютого2016 року для вирощування сільськогосподарської продукції після закінчення строку дії договору та без згоди на те учбового закладу.
Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України зазначені рішення скасовано та справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Донецької області, який повторно відмовив у задоволенні позовних вимог прокурора.
Принципово та послідовно відстоюючи інтереси держави, прокуратура Донецької області оскаржила вказані рішення в апеляційному порядку, і відповіддю на це у вересні 2018 року стало задоволення зазначеного позову Донецьким апеляційним господарським судом у повному обсязі.
За рішенням Верховного суду, який підтримав принципову та ґрунтовну позицію прокуратури Донеччини, незаконного землекористувача зобов’язано повернути земельну ділянку учбовому закладу.
Прес-служба прокуратури Донецької області