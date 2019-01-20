20 січня натщесерце обов’язково пили водохресну воду для того, щоб на весь майбутній рік запастися міцним здоров’ям.
Саме 20 січня відзначали день Іоанна Предтечі (День Івана Хрестителя). У Святому Письмі сказано, що саме Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христ а (Месії). Він же займався тим, що здійснював ритуальне очищення водою (хрещення), а також закликав людей до покаяння. Йому самому довелося здійснити обряд хрещення у відношенні Ісуса Христа у водах ріки Йордан. У цей день на Русі проводилися обряди сватання, а також влаштовувалися весілля. Зі свята Водохреща розпочинався м’ясоїд, коли можна було не обмежувати себе в їжі.
20 січня молодіжні посиденьки і раніше проводилися, але на них приходили з якою-небудь роботою (в’язанням, шиттям, лагодженням інвентарю, прядінням і т.д.), тоді як під час Святок тільки лише веселилися.
Народні прикмети на 20 січня
- Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна чекати відлиги
- Якщо в цей день — повний місяць, то навесні буде сильне повінь, і річки вийдуть з берегів
- Заметіль 20 січня — до вітрам і снігу на Масляну
- Якщо людина народилася в День Іоанна Хрестителя, то йому потрібно носити бурштин як оберіг
- Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман, значить, буде багатий урожай хліба
- Ясна погода в цей день говорить про посушливому літо. Похмура погода або сніг — літо буде цілком звичайним, без аномальних температур.
- Якщо над водою висять хмари — буде хороший урожай хліба
- Негода і сніг віщують урожай
- Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку
- Якщо людина вип’є спиртне 20 січня, то зможе вберегти себе від смутку і сліз на весь рік. Але дуже важливо знати міру, слідуючи приказці: «Святкуй раз на місяць — будеш веселим, запразднуешь кожен день — будеш голим»
- Якщо перед застіллям 20 січня випити трохи освяченої води, то весь рік не буде ніяких хвороб
- Якщо в цей день проводиться весілля або сватання, дівчині потрібно випити трохи вина, щоб сімейне життя не пройшла в жалі і сльозах
- Якщо 20 січня побачити в будинку миша — це прикмета, що сповіщає про поповнення в сім’ї
- Якщо хрестити 20 січня немовляти, то він буде щасливим
- Якщо в цей день у холостого хлопця або незаміжньої дівчини великий апетит, значить, по ним тужить кохана чи коханий
- Якщо людина помре 20 січня нехрещеним, це до глибоких душевних страждань після смерті
- На Іоанна не можна вмиватися — будеш обдуреним
- Побачити дикого гусака або лебедя (що в січні — велика рідкість) — прикмета, яка приведе до виконання бажань і радості