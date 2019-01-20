ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 20 СІЧНЯ 20.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1265 — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент. Парламент Великої Британії вважається найстарішим у світі.1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі навколо Сонця.1661 — у Львові засновано університет Казимира. Нині — Львівський національний університет імені Івана Франка.1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.1943 — у Головній ставці Гітлера (у Пруссії) міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп і посол ЯпоніїХіроши Ошима підписали договір про економічне співробітництво, метою якого було «об’єднати весь потенціал економічного простору Європи і Східної Азії для ведення тотальної війни».1943 — у Вінніпезі (Канада) вийшов перший номер газети «Українське слово».1945 — у Вашингтоні відбулася інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.1946 — після відмови Національних зборів підтримати його пропозицію про фактичний перехід Франції до режиму президентської республіки Шарль де Голль, який з 1944 року очолював країну, подав у відставку з поста глави уряду.1954 — ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна до Східного з метою підімкнення до радянських і східнонімецьких телефонних комунікацій.1958 — у Лондоні з’явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту. Кеннеді, передвиборне гасло якого було «Голосуйте за нас і ми розворушимо цю країну», з мінімальною перевагою переміг свого конкурента — колишнього віце-президента республіканця Річарда Ніксона.1968 — відбулося весілля кінорежисера Романа Полянського й акторки Шерон Тейт.1969 — республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віце-президента в адміністрації Джона Кеннедідемократа Ліндона Джонсона, який став президентом після вбивства Кеннеді в 1963.1972 — розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).1986 — відбулася зустріч президента Франції Франсуа Міттерана і прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, які підписали договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш.1990 — «чорний січень»: у ніч 3 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія зі суходолу та з моря напали в Баку на беззбройних людей, загинуло більше 150 чоловік і поранено 100.1996 — лауреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.1998 — з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.2001 — за поданням прокуратури президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко, віце-прем’єр-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів.2002 — пісня «My Sweet Lord» Джорджа Гаррісона очолила чарти — через 31 рік після першого влучення на вершину рейтингу.2006 — у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину — кит не витримав всіх випробувань і помер.2009 — 44-м президентом Сполучених Штатів став Барак Обама — перший темношкірий президент США. Tweet Pin It Tags:20 січня, 20 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ