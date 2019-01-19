ГОРОСКОП НА 19 ЯНВАРЯ

Овен
Подумайте серьезно над тем, чего вы хотите от будущего. Выходные пройдут максимально продуктивно, если вы сами этого захотите. Не ленитесь.
Телец
Лучше сейчас абстрагироваться от окружающих. Не решайте важные вопросы, а просто отдохните. Вторая половина дня подойдет для романтического ужина со своей половинкой.
Близнецы
Близнецы, не сдавайтесь, если что-то не получается с первой попытки. Попросите помощи у близкого человека, вас обязательно поддержат.
Рак
Раки, перестаньте быть такими ранимыми, но и сами следите за тем, что говорите. Постарайтесь не конфликтовать хотя бы сегодня.
Лев
О вас помнят, просто не у всех есть время звонить каждую минуту. Старайтесь больше понимать своего любимого человека.
Дева
Если чувствуете первые признаки простуды, лучше поберегите себя. Вам нельзя болеть в столь ответственный период жизни.
Весы
Все самые сложные задачи лучше делать прямо сегодня. Весы смогут справиться со всей работой без особых усилий.
Скорпион
С самого утра начните себя правильно настраивать – это залог настоящего успеха. Помните про это!
Стрелец
Если вы начали последнее время замечать, что плохие мысли у вас все чаще и чаще, постарайтесь отвлечь себя. Сходите в театр или отправьтесь на вечеринку.
Козерог
Мнение других важно, но лучше оставайтесь при своем. Вокруг вас собралось много завистников.
Водолей
Судьба преподнесет вам настоящий подарок, главное – не спугните его своим настроением. Встречайте все новости с улыбкой.
Рыбы
Если сновидения стали плохими, значит, пора перестать нервничать. Вы доводите себя до истощения, это точно хорошо не скажется на здоровье