Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 СІЧНЯ

19.01.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої.
  • 1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів.
  • 1903 — оголошено проведення першої велогонки «Тур де Франс» — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів.
  • 1906 — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень».
  • 1907 — в журналі «Вар’єте» з’явилися перші рецензії на кінофільми.
  • 1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами.
  • 1925 — спільне засідання ВУАН постановило організувати Медичний відділ ВУАН.
  • 1938 — американська фірма «Дженерал Моторз» перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів
  • 1946 — створено Союз Українців у Великій Британії.
  • 1955 — Президент США Двайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію.
  • 1963 — відбувся перший виступ групи «Бітлз» на телебаченні
  • 1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії.
  • 1978 — у Німеччині випущений останній автомобіль «Фольксваген-жук».
  • 2001 — у Бельгії дозволили вживання і зберігання марихуани.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"