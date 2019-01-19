ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 СІЧНЯ 19.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої.1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів.1903 — оголошено проведення першої велогонки «Тур де Франс» — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів.1906 — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень».1907 — в журналі «Вар’єте» з’явилися перші рецензії на кінофільми.1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами.1925 — спільне засідання ВУАН постановило організувати Медичний відділ ВУАН.1938 — американська фірма «Дженерал Моторз» перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів1946 — створено Союз Українців у Великій Британії.1955 — Президент США Двайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію.1963 — відбувся перший виступ групи «Бітлз» на телебаченні1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії.1978 — у Німеччині випущений останній автомобіль «Фольксваген-жук».2001 — у Бельгії дозволили вживання і зберігання марихуани. Tweet Pin It Tags:19 січня, 19 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ