У 2018 РОЦІ ПОКРОВСЬКО – ДОБРОПІЛЬСЬКИМ УПРАВЛІННЯМ НАДАНО ПОНАД 43 ТИСЯЧ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

У 2018 році платникам податків, яких обслуговує Покровсько – Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області, надано 43643 різних адміністративних послуг.
Найбільш затребуваними є наступні адмінпослуги: видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника – 19937, видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 8797, надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 3610, реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 2376 послуг, 1010 платників отримали довідки про відсутність заборгованості зі сплати платежів до бюджетів тощо.
Надання адміністративних послуг здійснюється в центрах обслуговування платників, які функціонують у м.м. Покровськ, Мирноград, Селидове, Добропілля та смт Олександрівка, в яких для зручності відвідувачів оформлено інформаційні стенди, обладнано місця для заповнення звітності, забезпечено доступ до мережі Інтернет.
Надання якісних адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг, впровадження прогресивних методів і форм обслуговування, створення сприятливих умов для платників – один з пріоритетних напрямків роботи Покровсько — Добропільського управління.
Покровсько-Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області