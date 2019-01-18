У МИРНОГРАДІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОЖЕЖІ ЖІНКА ОТРИМАЛА ОТРУЄННЯ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ

17 січня о 19:22 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на м-ні Світлий у м. Мирноград Донецької області. На місце події були направлені чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону.
Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, з’ясували, що вогонь спалахнув в однокімнатній квартирі на 4-му поверсі. На момент виникнення пожежі у приміщенні знаходилась жінка, яка отримала отруєння продуктами горіння. ЇЇ було госпіталізовано до приймального відділення Мирноградської ЦМЛ.
Бійці ДСНС локалізували пожежу о 19:34 та ліквідували о 19:43.
Від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
ГУ ДСНС України у Донецькій області