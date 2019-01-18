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ПРИКМЕТИ НА 18 СІЧНЯ

18.01.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Це Другий Святвечір, під час якого проводили обряди, пов’язані з освітленням води. Напередодні Водохреща це відбувалося в храмах, а вже в саме свято Хрещення — на вулиці, біля джерел і річок. Існувало повір’я, згідно з яким сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зціляти хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали, використовуючи її для господарських цілей і навіть як ліки. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.

День 18 січня в народі також відомий як Голодна кутя. За старим звичаєм в цей вечір не вечеряли і нама галися не приймати їжу до самого ранку 19 січня. Також свято широко відомий під іншими назвами: Другий Святвечір, Голодний вечір і т.д. Назва Голодна кутя походить від того, що саме в цей час веселощі припиняли поряд з рясними застіллями, і починався наступний пост. Через що наближається поста у Водохресний Святвечір готували голодну кутю (прісне сочиво) без масла і сиру.

Народні прикмети на 18 січня

  1. Якщо на Водохресний вечір сніг іде — чекай доброго врожаю зернових культур
  2. Який є погода 18 січня, такою вона буде і на масницю
  3. Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз
  4. Якщо вночі зірок не видно, і небо похмуре, то грибів восени буде дуже мало
  5. Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то він буде розважливим і спокійним, небагатослівним. В якості оберега він може носити такі камені, як смарагд і опал
  6. Сильна хуртовина або поземка 18 січня — до хорошого врожаю
  7. Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде. Якщо ж сніг, навпаки, вже погнув гілки на деревах — чекай багатого врожаю
  8. Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні
  9. Якщо зірки на небі 18 січня яскраві, то ягнята будуть добре плодитися
  10. Якщо випав сніг у Водохресний святвечір — прикмета до того, що рік буде врожайним
  11. Якщо на деревах багато снігу — буде багатий урожай плодів і меду
  12. Якщо з ранку йде сніг, значить, буде багато гречки та хліба
  13. Якщо чується гучний гавкіт собак, значить, весь рік полювання та риболовля будуть вдалими
  14. Вважалося, що якщо худобину 18 січня нагодувати кормом з домішкою снігу, то вона без праці перенесе Водохресні морози
  15. Якщо курей 18 січня нагодувати снігом, вони будуть нестися весь рік
  16. Якщо хтось із членів сім’ї хворіє, його потрібно обкласти водохресним снігом, і хвороба відступить. Говорили, що такий спосіб допомагає при болях в ногах і голові.
  17. Якщо у Водохресний Святвечір скупатися в лазні, це дозволить отримати здоров’я і красу
  18. Сніг 18 січня кидали в колодязь, щоб вода в ньому не зіпсувалася
  19. Якщо дівчина вмиється талою водою в цей день, у неї не з’являться веснянки, і не буде віспи. Також вона буде привертати увагу чоловіків
  20. Якщо в цей день на вікнах і дверях накреслити крейдою хрести, то, за прикметами, можна захиститися від нечистої сили.
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