ПОКУПКА ХУТРЯНОГО ВИРОБУ НА ІНТЕРНЕТ-САЙТІ ЗАКІНЧИЛАСЬ ДЛЯ МЕШКАНКИ ДОБРОПІЛЛЯ ВТРАТОЮ ГРОШЕЙ

1700 гривень перерахувала потерпіла в якості передплати за шубу та отримавши кошти, продавець «розчинився в повітрі». Наразі правоохоронці встановлюють особу шахрайки.
Громадяни продовжують активно користуватися такою послугою, як покупки в інтернеті. На сайтах рясніють оголошення, в яких продавці пропонують різноманітні товари за акційними цінами або з величезними знижками. Потенційні покупці погоджуються на умови постачальників спочатку заплатити за товар, а потім його отримати, однак у більшості випадків такі угоди закінчуються плачевно для замовників.
Так, до чергової частини Добропільського відділення поліції звернулась 52-річна місцева мешканка, яка поскаржилась на те, що її ошукали. «Мені сподобався виріб з хутра, який я знайшла на одному з сайтів продажу одягу. Ціна теж здалась відповідною. Ми домовились з незнайомкою, що після того, як вона отримає гроші, одразу відправить мені шубу. Вже минуло кілька днів з того часу, як я перерахувала кошти, однак продавчиня й досі не виходить на зв’язок»,- пояснила жінка правоохоронцям.
За даним випадком правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.
Поліцейські вкотре нагадують: будьте пильними при здійсненні покупок в інтернеті. Користуйтесь послугами лише перевірених продавців, а за товари краще розраховуйтесь при їх отриманні.
Покровський відділ поліції
Донецької області