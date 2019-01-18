ДЛЯ ЮРОСІБ СКАСУВАЛИ НІЧНИЙ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

C 1-січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКУ) визначила нічний тариф на електроенергію для юросіб. Про скасування відповідної постанови повідомили в прес-службі комісії.
У НКРЕКП відзначили, що рішення про скасування таких тарифів дозволить забезпечити зменшення перехресного субсидування між різними категоріями користувачів на 3,5 млрд гривень.
Разом з тим в Комісії зазначили, що нічні тарифи продовжили діяти для побутового використання відповідно до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 квітня 2012 року.
Раніше повідомлялося, що НКРЕКП залишили ціну на електроенергію ОСББ для цілей обслуговування МОП з 1 січня 2019 року на рівні тарифів для населення.
Нагадаємо, з 1 січня 2019 Комісія встановила нові правила оплати за електроенергію — споживачі будуть укладати договори на її постачання і на розподіл.