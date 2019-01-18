ГОРОСКОП НА 18 ЯНВАРЯ

Овен
От поступка любимого человека вы измените отношение к жизни.
Телец
Говорите людям только приятные вещи. И все изменится к лучшему.
Близнецы
Не отступайте. Если вы имеете добрые намерения, все получится.
Раки
Помогайте другим и судьба подарит вам что-то очень особенное.
Лев
У вас насыщенный период. Подбирать подарки – это круто.
Дева
Обстоятельства сложатся так, что вы сможете показать свой талант.
Весы
От плохих мыслей могут появиться морщины. Побольше радуйтесь.
Скорпион
Скоро вы станете лидером в коллективе! Давно пора.
Стрелец
Что дарите, то и получите. Несите радость и добро.
Козерог
Поделитесь своей теплотой с теми, кто ее не имеет.
Водолей
Не говорите лишнего! Быстро отработайте и домой!
Рыбы
Сегодня очень продуктивный день! Все получится!