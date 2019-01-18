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ГОРОСКОП НА 18 ЯНВАРЯ

18.01.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

От поступка любимого человека вы измените отношение к жизни.

Телец

Говорите людям только приятные вещи. И все изменится к лучшему.

Близнецы

Не отступайте. Если вы имеете добрые намерения, все получится.

Раки

Помогайте другим и судьба подарит вам что-то очень особенное.

Лев

У вас насыщенный период. Подбирать подарки – это круто.

Дева

Обстоятельства сложатся так, что вы сможете показать свой талант.

Весы

От плохих мыслей могут появиться морщины. Побольше радуйтесь.

Скорпион

Скоро вы станете лидером в коллективе! Давно пора.

Стрелец

Что дарите, то и получите. Несите радость и добро.

Козерог

Поделитесь своей теплотой с теми, кто ее не имеет.

Водолей

Не говорите лишнего! Быстро отработайте и домой!

Рыбы

Сегодня очень продуктивный день! Все получится!

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