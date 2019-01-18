ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 СІЧНЯ 18.01.2019 Варто знати Комментариев нет 1535 — іспанський конкістадор Франсиско Пісарро заснував у Перу місто Ліму.1778 — британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами.1788 — у Ботанічній затоці з’явились перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців.1871 — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошено створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх.1886 — у випуск надійшов перший автомобіль.1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити студентський курінь імені Січових стрільців.1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.1919 — більшовицький уряд України ухвалив рішення про відокремлення церкви від держави.1919 — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році «Бентлі» була придбана компанією «Роллс-Ройс».1926 — на Арбаті в кінотеатрі «Художній» пройшла прем’єра фільму Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». Фільм постійно включається кінокритиками в десятку найкращих фільмів всіх часів і народів.1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, по яких передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС .1963 — засновано футбольний клуб «Карпати» (Львів).1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.1964 — «Бітлз» уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею «I want to hold your hand», що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярних пісень.1980 — альбом «The Wall» гурту «Pink Floyd» очолив чарт «Біллборд». Цей альбом став однією з найвідоміших робіт групи.1991 — Бундестаг вчетверте обрав федеральним канцлером лідера партії ХДС Гельмута Коля. Сформований ним новий уряд об’єднаної Німеччини цього дня склав присягу; уперше серед міністрів було чотири жінки.1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч чоловік.1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія «Digital Directory Assistance» оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника «PhoneDisc PowerFinder USA ONE», буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року. Tweet Pin It Tags:18 січня, 18 января, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ