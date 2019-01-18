Тільки за 12 днів нового 2019 року на автошляхах Донеччині вже сталися 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 людини загинули та 18 отримали травми.
Варто зазначити, що через погані погодні умови на дорогах створюється безліч додаткових небезпечних ситуацій, і як наслідок дорожньо-транспортні пригоди.
При погіршенні погодних умов на автошляхах виникають додаткові ризики для всіх учасників дорожнього руху, адже вдень на асфальт опускаються опади, а з вечірнім похолоданням утворюється льодова поверхня. Слизькі ділянки часом буває проблематично розпізнати, адже зовні асфальт виглядає сухим, а насправді він покритий скляним шаром льоду. Водії називають таке явище — «чорний лід».
Для того, щоб уберегти себе від аварії, необхідно дотримуватися швидкісного режиму, періодично перевіряти гальма (легко натискати), а також не робити різких маневрів: всі дії повинні виконуватися плавно. Ключовим фактором є обрання безпечної дистанції до попереднього транспортного засобу.
В свою чергу, для надання допомоги громадянам, які вже стали учасниками ДТП, чергові наряди груп реагування патрульної поліції області невідкладно виїжджають на місце пригоди, за необхідності, якщо в наслідок ДТП травмувались люди надають першу медичну допомогу, регулюють рух в місці скоєння пригоди, або організовують його об’їзд, вживають інших невідкладних заходів на місце дорожньо-транспортної пригоди, та оформлюють матеріали ДТП.
Поліція Донецької області додатково звертається до усіх учасників дорожнього руху: «Будьте уважні на дорозі, не наражайте на небезпеку себе, та інших громадян! Тільки чітке виконання вимог правил дорожнього руху гарантує Вам безпеку на автошляхах.»