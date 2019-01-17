ІМЕНИНИ 17 СІЧНЯ

Артем — значення імені у перекладі з давньогрецької мови — «Має бездоганне здоров’я», «здоровий» . Існує припущення, що ім’я Артем походить від Артеміди – давньогрецької богині полювання. Ім’я прийшло разом з християнством із Візантії. Одного з сімдесяти апостолів, відомих історії, звали Артемом. В церковно-слов’янському словника ім’я має форму Артемій.
Денис — значення імені – «посвячений, що належить богу виноробства й веселощів Діоніса». Тому Денис від природи наділений великою життєвою енергією, радістю і силою. Він без праці підніме настрій всім оточуючим його людям.
Зінаїда- жіноче ім’я, яке має давньогрецькі корені. Згідно з найбільш поширеною версією, походження імені Зінаїда пов’язано з ім’ям Зенаис, яке перекладається з давньогрецької як «належить Зевсу», «з роду Зевса». Також називають і інші версії походження цього імені. Наприклад, з латини Зінаїда перекладається як «турботлива», в арабській мові це слово означає «красива».
Лука — ім’я походить від грецького імені Лукас, освіченій від латинського «lux», що означає «світло». За однією з версій, ім’я Лука — це скорочення від імені Лукіан. За іншою версією ім’я Лукіан (Лук’ян) — окреме, хоча і родинне ім’я для Луки, як і імена Лукий (Люций), Лукілліан (Люцілліан). Вони є спорідненими і взаємозамінними один для одного іменами. Ці імена утворені від одного римського когномена Lucillus — похідного від особистого імені Lucius.
Микола — ім’я складається з двох давньогрецьких слів: «nicos» – «переможець, перемога» і «laos» – «народ». Тобто значення імені Микола можна розшифрувати як «переможець народів».
Павло — у перекладі з латинського ім’я означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший».
Степан — значення імені у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».
Тимофій — чоловіче ім’я, має грецьке походження. Походження імені Тимофій пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитає Бога».