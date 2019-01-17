ЧИМ ДІСТАТИСЯ З ПОКРОВСЬКА ДО СЕЛИЩА ШЕВЧЕНКА НА ВОДОХРЕЩА?

Покровська міська рада повідомляє графік роботи транспортних засобів 19 січня, у День Хрещення Господнього, за маршрутом Покровськ — селище Шевченко.
початок роботи транспортних засобів о 10.00
закінчення роботи транспортних засобів о 14.30
періодичність роботи транспортних засобів – 1 раз в годину
вартість проїзду — рішення виконавчого комітету Покровської міської ради
від 28.02.2018 № 65 «Про встановлення тарифів на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Покровськ»
Маршрут №1 — «Динасовий завод»:
- «Динасовий завод»
- кафе «Старі друзі»
- магазин №38
- вул. Пушкіна
- вул. Захисників України
- ЦМЛ
- вул. Совхозна
- п. Шевченко
Маршрут №2 — вул. Центральна:
- вул. Центральна (зупинка Сквер «Соборний»)
- вул. Європейська
- ТЦ «Явір»
- вул. Привольна
- п. Шевченко
Маршрут №3 — ринок «Лазурний»
- ринок «Лазурний»
- парк «Юбілейний»
- вул. Привольна
- вул..Совхозна
- п. Шевченко
Маршрут №4 — м — н «Сонячний»
- м – н «Сонячний», б.4
- ринок «Лазурний»
- ЦМЛ
- вул. Привольна
- вул. Совхозна
- п. Шевченко