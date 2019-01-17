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ЧИМ ДІСТАТИСЯ З ПОКРОВСЬКА ДО СЕЛИЩА ШЕВЧЕНКА НА ВОДОХРЕЩА?

17.01.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

Покровська міська рада повідомляє графік роботи транспортних засобів 19 січня, у День Хрещення Господнього, за маршрутом Покровськ — селище Шевченко.

початок роботи транспортних засобів о  10.00

закінчення роботи транспортних засобів о 14.30

періодичність роботи транспортних засобів  – 1 раз в годину

вартість проїзду — рішення виконавчого комітету Покровської міської ради

від 28.02.2018 № 65 «Про встановлення тарифів на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Покровськ»

 

Маршрут №1 — «Динасовий завод»:

  • «Динасовий завод»
  • кафе «Старі друзі»
  • магазин №38
  • вул. Пушкіна
  • вул. Захисників України
  • ЦМЛ
  • вул. Совхозна
  • п. Шевченко

 

Маршрут №2 —  вул. Центральна:

  • вул. Центральна (зупинка Сквер «Соборний»)
  • вул. Європейська
  • ТЦ «Явір»
  • вул. Привольна
  • п. Шевченко

 

    Маршрут №3 —  ринок  «Лазурний»

  • ринок «Лазурний»
  • парк «Юбілейний»
  • вул. Привольна
  • вул..Совхозна
  • п. Шевченко

 

     Маршрут №4 —  м — н «Сонячний» 

  • м – н «Сонячний», б.4
  • ринок «Лазурний»
  • ЦМЛ
  • вул. Привольна
  • вул. Совхозна
  • п. Шевченко

 

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