У РОДИНСЬКОМУ ПРОЙШОВ МАЙСТР-КЛАС З МАЙСТРОМ СПОРТУ

З метою популяризації олімпійського руху, здорового способу життя, представлення обраного виду спорту і залучення молоді до рухової активності, за ініціативою департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації 16 січня в ЗОШ 36 м. Родинське був проведений майстер-клас з регбі для учнів 7 та 8 класів.
Свою майстерність продемонстрували Ігор Юркін, директор ДЮСШ м. Покровська, майстер спорту України, тренер вищої категорії з регбі та Володимир Лисенко, майстер спорту України, тренер-викладач з регбі ДЮСШ м. Селидове.
В ході майстер-класу спортсмени розповіли учням історію виникнення регбі в світі, продемонстрували основні елементи гри, провели естафети, вправи та зіграли зі школярами у безконтактний різновид регбі — регбі-5, який є безконтактним, нетравматичним (саме цей різновид є модулем шкільної програми у школі).
Наприкінці уроку в.о. директора ЗОШ 36 м. Родинське Галина Купавих та вчитель фізичної культури Наталія Дереча подякували Ігорю Юркіну та Володимиру Лисенко за проведений майстер-клас, а провідні спортсмени з регбі в свою чергу подарували школі м’ячі та пояси для регбі-5, для того, щоб заняття з фізичної культури були ще цікавішими та різноманітними. Після чого зробили фото на згадку та поплескали один одному за гарне знайомство з регбі!