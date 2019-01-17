УПРАВЛІННЯМ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ ЗА 2018 РІК УПЕРЕДЖЕНО ВТРАТИ БЮДЖЕТУ НА 2,2 МЛРД ГРИВЕН

За інформацією управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області за 2018 рік підготовлено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 2,2 млрд гривень, у тому числі у грудні підготовлено 5 матеріалів на суму 1,2 млрд гривень.
Найбільших втрат, або більше 80%, бюджет зазнав від порушень статті 191 Кримінального кодексу України, а це привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Під час проведення перевірок за цією статтею працівниками фіскальної служби Донеччини виявлено 33 злочини (або половина від усіх підготовлених матеріалів) на загальну суму 1,8 млрд гривен.
Крім того, під особливий контроль спеціалістів цього підрозділу підпадають і правопорушення у сфері контролю за державними закупівлями – за 2018 рік складено 22 матеріали на суму майже 250 млн гривень.
Усі матеріали по проведеним перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України, у тому числі: 12 передано до Національної поліції України, 10 – до ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, 26 – до органів прокуратури і 15 – до оперативних та слідчих підрозділів ГУ ДФС у Донецькій області.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами відомості щодо 21 кримінального правопорушення із загальною сумою завданих збитків бюджету країні понад 102 млн гривень та 9 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень.